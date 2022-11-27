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Сегодня, 10:17

Муравьева и Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной программе на «Гран-при» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Занимающие две первые строчки после короткой программы на «Гран-при России» в Перми Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной.

У Муравьевой первый прыжок идет в каскаде с двойным тулупом, у Туктамышевой планируется секвенция с двойным акселем.

После двух акселей у Муравьевой планируются тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц.

Туктамышева будет дальше делать тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Алина Горбачева из Твери заявила два четверных сальхова — в каскаде и сольный.

Произвольные программы у одиночниц начнутся в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
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