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Сегодня, 19:05

Мозалев выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Андрей Мозалев получил лучшие оценки за короткую программу на третьем этапе серии «Гран-при России» по фигурному катанию, который проходит в Казани. За свое выступление он набрал 98,21 балла.

Вторым стал Дмитрий Алиев (87,96 балла), третьим — Иван Попов (85,90).

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Мужчины

Короткая программа

1. Андрей Мозалев — 98,21

2. Дмитрий Алиев — 87,96

3. Иван Попов — 85,90

4. Роман Атояр — 76,13

5. Артур Даниелян — 75,82

6. Артем Алейников — 67,73

7. Владислав Катичев — 66,59

8. Евгений Зенкин — 57,77

9. Владимир Ощепков — 54,90

10. Владимир Кузнецов — 51,49

Александр Лебедев (Белоруссия) — 64,13 (вне конкурса)

Андрей Мозалев
Дмитрий Алиев
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