Мозалев выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани
Андрей Мозалев получил лучшие оценки за короткую программу на третьем этапе серии «Гран-при России» по фигурному катанию, который проходит в Казани. За свое выступление он набрал 98,21 балла.
Вторым стал Дмитрий Алиев (87,96 балла), третьим — Иван Попов (85,90).
«Гран-при России»
3-й этап
Казань
Мужчины
Короткая программа
1. Андрей Мозалев — 98,21
2. Дмитрий Алиев — 87,96
3. Иван Попов — 85,90
4. Роман Атояр — 76,13
5. Артур Даниелян — 75,82
6. Артем Алейников — 67,73
7. Владислав Катичев — 66,59
8. Евгений Зенкин — 57,77
9. Владимир Ощепков — 54,90
10. Владимир Кузнецов — 51,49
Александр Лебедев (Белоруссия) — 64,13 (вне конкурса)
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