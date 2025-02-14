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14 февраля 2025, 16:14

Мозалев: «Реакция на изменение регламента финала «Гран-при России»? Было обидно»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своей реакции на изменение регламента финала «Гран-при России».

— Нет, конечно, было обидно. Я очень расстроился, когда так поменяли правила, критерии. Сначала я подумал, что я так рано еще никогда сезон не заканчиваю, расстроился, ну ладно, буду готовиться уже спокойно к следующему сезону.

— Как отреагировал на действия фанатов и попытки вернуть тебя в финал?

— Я, конечно, очень рад, что у меня такие фанаты, которые за меня все сделают. Ну, я понимаю, что это вряд ли что-то изменит, но я не знаю.

Андрей Мозалев.Наплевав на законы математики. В российском фигурном катании резко поменяли регламент предолимпийского финала

Финал «Гран-при России» пройдет в Красноярске до 16 февраля.

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Андрей Мозалев
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