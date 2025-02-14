Мозалев: «Реакция на изменение регламента финала «Гран-при России»? Было обидно»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своей реакции на изменение регламента финала «Гран-при России».

— Нет, конечно, было обидно. Я очень расстроился, когда так поменяли правила, критерии. Сначала я подумал, что я так рано еще никогда сезон не заканчиваю, расстроился, ну ладно, буду готовиться уже спокойно к следующему сезону.

— Как отреагировал на действия фанатов и попытки вернуть тебя в финал?

— Я, конечно, очень рад, что у меня такие фанаты, которые за меня все сделают. Ну, я понимаю, что это вряд ли что-то изменит, но я не знаю.

Финал «Гран-при России» пройдет в Красноярске до 16 февраля.