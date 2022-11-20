Мозалев рассказал, из-за чего сорвался его прокат на этапе «Гран-при России» в Самаре

Российский фигурист Андрей Мозалев объяснил, из-за чего прервался его прокат произвольной программы на пятом этапе Гран-при.

Мозалев получил 5 баллов штрафа, из-за чего лишился третьего места.

— На приземлении с сальхова слетел крючок. Я понял, что не смогу продолжить. Нужна пауза, чтобы завязать. Нужен скотч, но я перестал это делать. Думал, все хорошо... Скорее всего, это мой недосмотр. К чемпионату России буду внимательнее. Обязательно буду заматывать скотчем! Это чисто моя вина. Где-то было такое у меня. На этапе кубка России случилось что-то с музыкой... Но там уже была не моя вина. Короткую программу тогда пополам катал, как на тренировке.

По сумме двух программ Мозалев набрал 258,80 балла и занял четвертое место. Первым стал Глеб Лутфуллин (273,56), на второй строчке — Александр Самарин (268,65), на третьей — Марк Кондратюк (260,68).