Мозалев рассказал, что устал расстраиваться после неудачных прокатов

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал неудачное выступление во время короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре.

Он набрал 74,87 балла и завершил прокат на 7-м месте.

«Каждый старт — это разные ощущения, лед, каток, зрители. И нужно чуть по-другому готовиться. Я устал расстраиваться, хочу счастливую радостную жизнь, а не вот это все», — цитирует фигуриста ТАСС.

Произвольная программа у мужчин пройдет 19 ноября.

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