Мозалев оценил свое выступление в Казани на тройку

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Оцениваю выступление на троечку, даже с минусом. Не сделал три элемента из семи — это много. Второе место — успех или неудача? Неудача. Буду работать дальше. Не смотрел выступление Димы Алиева. Услышал только, сколько баллов он набрал. Но все равно, если честно. Стоял спиной ко льду.

Старался думать о прокате в первую очередь. Не до конца подготовился. Была небольшая травма колена. В произвольной было уже тяжеловато. Думаю, фанаты видели, я выкладывал в соцсетях колено в тейпе. После Панина неделю дома сидел, потом неделю просто спокойно катался. То есть, на две недели выпал из подготовки. Это могло повлиять, хотя это все отговорки.

Сальхов не получился, так как это первый элемент, начало программы. Он самый напряженный. Дальше больше стало получаться, спокойней стало. Собрался, но в конце подвела физика немного. Почему дарят именно лису? Меня сравнили с Маленьким принцем, а там был Лис. Так что теперь это мой талисман. Думаю, чем?то похож на Маленького принца. Каждый сам решит, чем именно», — сказал Мозалев.

Мозалев лидировал после короткой программы, но в итоге занял второе место по сумме двух программ, набрав 272,71 балла по сумме двух прокатов. Победителем стал Дмитрий Алиев, у которого 280,95 балла.