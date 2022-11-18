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Сегодня, 18:22

Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию на прокат Мишиной и Галлямова на «Гран-при в Москве»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Тамара Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию после проката пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе «Гран-при России» в Москве.

«То, что ребята так хорошо выступили. У них был в некоторой степени нарушен график тренировок из-за различных обстоятельств, соответственно перед стартом я видела определенные недостатки. Зная, как они умеют собираться и выступать, мне было интересно: смогут ли Настя и Саша справиться с трудностями, или они проявятся. Смогли.

Они сделали хороший вариант того, на что были готовы. Хотя главная причина моей радости была даже не в этом. Мне понравилось их эмоциональное состояние и воздействие на публику, завод. Это гораздо более ценно, чем просто идеально отработать технически. В короткой программе ребята вальсировали на вальсе, как Наташа Ростова на своем первом балу, блестяще, на мой взгляд, передавали музыку. Хотя какие-то болельщики, судя по отзывам, все равно нашли эту программу олдскульной, по-советскому старомодной. Все раскритиковали — от подбора музыки до костюмов», — сказала Москвина в интервью RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1075784-moskvina-mishina-gallyamov
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тамара Москвина
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