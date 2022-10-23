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Сегодня, 13:52

Морозова и Нарижный победили в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный стал победителями в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве.

За произвольный танец пара набрала 117,67 балла, за ритм-танец — 81,9 балла. В итоге с 199,57 баллами они стали победителями соревнований.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 189,04 балла. Третьими стали Яна Матвейшина и Тимофей Субботин, набравшие 135,05 балла.

Фигурное катание
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