Морозова и Нарижный победили в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России»

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный стал победителями в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве.

За произвольный танец пара набрала 117,67 балла, за ритм-танец — 81,9 балла. В итоге с 199,57 баллами они стали победителями соревнований.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 189,04 балла. Третьими стали Яна Матвейшина и Тимофей Субботин, набравшие 135,05 балла.