Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 22:03

Мишина — о выступлении Лутфуллина: «Он сделал все, что мог, и даже превзошел себя»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступление Глеба Лутфуллина на пятом этапе «Гран-при России».

«Глеб выступил здорово, сделал четыре четверных прыжка, в том числе два тройных акселя и риттбергер четверной. Думаю, победа заслуженная. Он откатал чисто и сделал все, что мог, и даже превзошел себя.

Это второй «Гран-При», где он выступил хорошо, поэтому победа неслучайна. Добавилось больше силы воли. Мы рады его результату. Лутфуллин в хорошей форме, был готов к этому старту. У него было желание, он выступал с боевым настроем", — приводит Metaratings.ru слова Мишиной.

Лутфуллин выиграл этап «Гран-при России» в Самаре, набрав по сумме двух программ 273,56 балла. Второе место занял Александр Самарин (268,65). Третьим стал Марк Кондратюк (260,68).

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-lutfullin-segodnya-dazhe-prevzoshyel-sebya-1418437/
Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
0
Читайте также
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Кондратюк рассказал, как не мог пошевелиться в постели
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости