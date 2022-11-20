Мишина — о выступлении Лутфуллина: «Он сделал все, что мог, и даже превзошел себя»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступление Глеба Лутфуллина на пятом этапе «Гран-при России».

«Глеб выступил здорово, сделал четыре четверных прыжка, в том числе два тройных акселя и риттбергер четверной. Думаю, победа заслуженная. Он откатал чисто и сделал все, что мог, и даже превзошел себя.

Это второй «Гран-При», где он выступил хорошо, поэтому победа неслучайна. Добавилось больше силы воли. Мы рады его результату. Лутфуллин в хорошей форме, был готов к этому старту. У него было желание, он выступал с боевым настроем", — приводит Metaratings.ru слова Мишиной.

Лутфуллин выиграл этап «Гран-при России» в Самаре, набрав по сумме двух программ 273,56 балла. Второе место занял Александр Самарин (268,65). Третьим стал Марк Кондратюк (260,68).