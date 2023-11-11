Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани. Они набрали 78,61 балла за свое выступление.

На второй позиции расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).

С произвольными программами пары выступят в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Гран-при России, Казань

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 78,61

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 73,66

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 72,74

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,27

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 69,03

6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин — 63,07

7. Карина Акопова — Никита Рахманин — 61,97

8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 60,73