Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани. Они набрали 78,61 балла за свое выступление.
На второй позиции расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).
С произвольными программами пары выступят в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Гран-при России, Казань
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 78,61
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 73,66
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 72,74
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,27
5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 69,03
6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин — 63,07
7. Карина Акопова — Никита Рахманин — 61,97
8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 60,73