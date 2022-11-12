Мишина и Галлямов сравнили себя со зверьми в клетке

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов иронично подвели итоги короткой программы на четвертом этапе «Гран-при России», где показали результат выше мирового рекорда (86,47 балла).

Галлямов: Так, сегодня мы катали короткую программу, да? Проехали все чисто, на первый взгляд. Мы довольны. Надеюсь, Тамара Николаевна Москвина тоже. И сами поскорее хотели выйти на соревнования. Не выступали месяц и даже соскучились по этой атмосфере.

— Смотрели на конкурентов за время отсутствия?

Мишина: Конечно, каждую неделю смотрели «Гран-при России» и юниоров. Мы же фанаты фигурного катания.

— И запасные аккаунты в соцсетях у вас есть, чтобы оставлять комментарии?

— Нет, мы не относимся к критикам фигурного катания. Просто любим и смотрим.

— Что вообще по сезону скажете?

Галлямов: Мне кажется, все довольно хорошо идет весь сезон. Федерация хотела сделать «Гран-при». Мне кажется, успешно. Организация действительно на достойном уровне. Надеюсь, в дальнейшем, допустим, в следующим сезоне, будут добавляться турниры, чтобы повысилась зрелищность и медийность фигурного катания.

— Ожидаете, что следующий сезон тоже внутренним будет?

Мишина: По факту посмотрим.

Галлямов: Да, посмотрим. Мы сами любим соревноваться и выступать. Вот месяц пропустили, была тренировочная рутина. Нас держали как зверей в клетке, чтобы выпустить на арену (смеется). Так что нам приятно выступать. Для спортсмена это главное.