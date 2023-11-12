Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани баллы выше мирового рекорда

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов на 4-м этапе «Гран-при России» в Казани получили баллы выше мирового рекорда. Пара заняла первое место на турнире. За произвольную программу они получили 158,25 балла. Для фигуристов это вторая победа на этапах «Гран-при».

Мировой рекорд в произвольной программе составляет — 157,46 балла. Он был установлен Мишиной и Галлямовым на чемпионате Европы 2022 года.