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12 ноября, 17:41

Мишина и Галлямов показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при России» в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. За свое выступление они получили 86,47 балла.

Мишина и Галлямов лидируют после с баллами выше мирового рекорда (86,47 против 84,41), но это достижение не получит официального признания, так как результат показан на внутренних соревнованиях.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,75 балла. Третье место заняли Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21 балла).

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 86,47 балла

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,75

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 70,21

4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 63,29

5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 63,22

6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 60,61

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
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