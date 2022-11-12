Мишина и Галлямов показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при России» в Москве

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. За свое выступление они получили 86,47 балла.

Мишина и Галлямов лидируют после с баллами выше мирового рекорда (86,47 против 84,41), но это достижение не получит официального признания, так как результат показан на внутренних соревнованиях.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,75 балла. Третье место заняли Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21 балла).

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 86,47 балла

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,75

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 70,21

4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 63,29

5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 63,22

6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 60,61