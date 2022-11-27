Мишина и Галлямов победили на этапе «Гран-при России» в Перми в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе «Гран-при России» в Перми.

Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе (156,75) и набрали 237,30 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (205,73), на третьей строчке — Анастасия Мухоротова и Дмитрий Евгеньев (202,43).

Фигурное катание

«Гран-при России»

Пермь

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 237,30

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 205,73

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,43

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 184,23

5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 181,42

6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 172,55

7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 172,49

8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 169,20

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 156,75

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,53

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,87

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 116,93

5. Таисия Собинина — Илья Миронов — 114,72

6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 114,39

7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 113,16

8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 112,55