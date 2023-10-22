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Сегодня, 16:31

Мишина и Галлямов одержали победу на втором этапе «Гран-при России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на втором этапе «Гран-при России» в Омске.

Они по сумме двух программ набрали 232,98 балла (73,50 за короткую и 159,48 за произвольную).

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67). Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Алена Косторная и Георгий Куница заняли на турнире четвертое место (192,77).

«Гран-при России». 2-й этап, Омск

Пары, произвольная программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 159,48
2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 148,98
3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 130,47
4. Алена Косторная / Георгий Куница — 124,71
5. Карина Акопова / Никита Рахманин — 121,54
6. Елизавета Кулешова / Владимир Следь — 99,63

Итог

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 232,98
2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 221,67
3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 203,32
4. Алена Косторная / Георгий Куница — 192,77
5. Карина Акопова / Никита Рахманин — 190,75
6. Елизавета Кулешова / Владимир Следь — 156,45

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
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