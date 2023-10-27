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27 октября, 08:28

Министр спорта Красноярского края — о «Платинум-Арене»: «Есть дефекты, но прямых угроз эксплуатации нет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал состояние «Платинум-Арены», которое вызвало беспокойство у прокуратуры.

«Сейчас на «Платинум-Арене» проходит инструментальное обследование состояния объекта. По результатам промежуточного этапа обследований никаких радикальных конструктивных изменений и прямых угроз для эксплуатации объекта нет. Да, есть дефекты, ряд дефектов, которые надо устранить. Поэтому мы ограничили нагрузку на объект, убрали пока концертную и культурную деятельность. Но тренировки и соревнования на объекте проходят.

Выбирая для «Гран-при» арену «Кристалл», мы руководствовались регламентом соревнований и здравым смыслом. На «Кристалл-арене» есть и основная и тренировочная арена, что предусмотрено регламентом соревнований. Чемпионат России — это соревнования повышенного зрительского интереса. Согласитесь, что лучше иметь аншлаг на арене в 3500 зрителей, чем только лишь половину в «Платинум-Арене». Причем мы обсуждали конкретно с федерацией этот вопрос задолго до нынешней ситуации, когда ни о каких обследований не шло и речи», — сказал Петровский.

Отметим, что слушания о возможной передачи «Платинум-арены» в собственность предыдущему владельцу отложены до середины ноября, когда завершится новый этап технического обследования объекта.

Третий этап «Гран-при России» в Красноярске пройдет с 27 по 30 октября.

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