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Сегодня, 18:58

Марк Кондратюк стал победителем этапа «Гран-при России» в Сочи среди мужчин

Иван Торопцев
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Марк Кондратюк выиграл этап «Гран-при России» в Сочи в мужском одиночном катании.

Спортсмен показал лучший результат в произвольной программе (174,49 балла) и занял первую строчку по сумме двух программ (279,00).

Второе место занял Алексей Ерохов (241,05 балла по сумме двух программ), третьим стал Петр Гуменник (236,63).

«Гран-при России». Этап в Сочи

Мужчины. Произвольная программа

1. Марк Кондратюк — 174,49

2. Петр Гуменник — 162,59

3. Андрей Анисимов — 161,32

4. Алексей Ерохов — 147,84

5. Артем Ковалев — 145,79

6. Даниил Постарнаков — 131,58

7. Максим Варакин — 100,33

8. Егор Карнаухов — 91,10

Кирилл Кельманов — снялся

Итог

1. Марк Кондратюк — 279,00

2. Алексей Ерохов — 241,05

3. Петр Гуменник — 236,63

4. Андрей Анисимов — 235,40

5. Артем Ковалев — 226,53

6. Даниил Постарнаков — 190,80

7. Максим Варакин — 156,80

8. Егор Карнаухов — 144,65

Кирилл Кельманов — снялся

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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