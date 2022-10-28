Лазарев одержал победу на этапе «Гран-при России» в Сочи среди юниоров

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Фигурист Лев Лазарев выиграл во всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».

По сумме двух программ он получил 257,50 балла.

Второе место занял Николай Логинов (236,19 балла), третье — Эдуард Карартынян (231,60).

«Гран-при России»

2-й этап

Сочи

Юноши, КМС

Итоговое положение

1. Лев Лазарев — 257,50

2. Николай Логинов — 236,19

3. Эдуард Карартынян — 231,60

4. Кирилл Сарновский — 214,24

5. Кирилл Андрусик — 211,59

6. Арсений Димитриев — 204,66

7. Никита Сенцов — 201,91

8. Данил Федосимов — 198,31

9. Тимофей Шелковников — 195,85

10. Тимофей Платонов — 186,95

Произвольная программа

1. Лев Лазарев — 172,71

2. Николай Логинов — 158,57

3. Эдуард Карартынян — 155,80

4. Кирилл Сарновский — 142,02

5. Кирилл Андрусик — 140,00

6. Арсений Димитриев — 131,60

7. Никита Сенцов — 130,87

8. Данил Федосимов — 130,80

9. Тимофей Платонов — 129,20

10. Тимофей Шелковников — 128,67