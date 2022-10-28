Лазарев одержал победу на этапе «Гран-при России» в Сочи среди юниоров
Фигурист Лев Лазарев выиграл во всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».
По сумме двух программ он получил 257,50 балла.
Второе место занял Николай Логинов (236,19 балла), третье — Эдуард Карартынян (231,60).
«Гран-при России»
2-й этап
Сочи
Юноши, КМС
Итоговое положение
1. Лев Лазарев — 257,50
2. Николай Логинов — 236,19
3. Эдуард Карартынян — 231,60
4. Кирилл Сарновский — 214,24
5. Кирилл Андрусик — 211,59
6. Арсений Димитриев — 204,66
7. Никита Сенцов — 201,91
8. Данил Федосимов — 198,31
9. Тимофей Шелковников — 195,85
10. Тимофей Платонов — 186,95
Произвольная программа
1. Лев Лазарев — 172,71
2. Николай Логинов — 158,57
3. Эдуард Карартынян — 155,80
4. Кирилл Сарновский — 142,02
5. Кирилл Андрусик — 140,00
6. Арсений Димитриев — 131,60
7. Никита Сенцов — 130,87
8. Данил Федосимов — 130,80
9. Тимофей Платонов — 129,20
10. Тимофей Шелковников — 128,67