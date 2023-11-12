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Сегодня, 18:51

Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил оценки фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на «Гран-при России» в Казани.

Спортсменка набрал 132,50 балла за свой прокат и по итогам двух программ стала четвертой (213,59).

«Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75 балла. На результат протеста быть не может», — цитирует Лакерника ТАСС.

Видео произвольной программы Валиевой. После своего выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Источник: https://tass.ru/sport/19264595
Александр Лакерник
Камила Валиева
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