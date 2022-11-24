Кутовой выиграл короткую программу на «Гран-при России» среди юниоров в Перми

Фигурист Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» среди юниоров в Перми. Он занял первое место с результатом 77,05 балла.

На втором месте располагается Эдуард Карартынян (76,72), а замыкает тройку лучших Александр Голубев (76,72).

«Гран-при России»

6-й этап

Пермь

Юниоры

Короткая программа

1. Андрей Кутовой — 77,05 балла

2. Эдуард Карартынян — 76,72

3. Александр Голубев — 76,72

4. Кирилл Кропылев — 73,92

5. Кирилл Андрусик — 72,67