Кутовой выиграл короткую программу на «Гран-при России» среди юниоров в Перми
Фигурист Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» среди юниоров в Перми. Он занял первое место с результатом 77,05 балла.
На втором месте располагается Эдуард Карартынян (76,72), а замыкает тройку лучших Александр Голубев (76,72).
«Гран-при России»
6-й этап
Пермь
Юниоры
Короткая программа
1. Андрей Кутовой — 77,05 балла
2. Эдуард Карартынян — 76,72
3. Александр Голубев — 76,72
4. Кирилл Кропылев — 73,92
5. Кирилл Андрусик — 72,67
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