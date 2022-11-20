Козловский назвал нонсенсом забег фаната к Трусовой

Фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал инцидент с участием болельщика и Александры Трусовой на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

— Энергия от зрителей — это самое важное. Но я такого не видел. Выбегание болельщиков — это нонсенс. Все должно быть в рамках безопасности. Главное, чтобы никто не пострадал. А если бы он поскользнулся и упал?

Пара Бойкова/Козловский выиграла этап «Гран-при в Самаре» в парном катании, набрав 239,28 балла.