Корреспондент «СЭ» подарил фигуристу пиво после его фразы в камеру

Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов подарил серебряному призеру этапа «Гран-при России» в Москве Григорию Федорову банку пива после его необычной реакции на удачный прокат.

Федоров занял второе место, набрал впервые в карьере более 300 баллов и сказал в камеру «Я пошел пиво открывать!» Корреспондент «СЭ» презентовал пиво, продающееся в фойе арены, во время интервью.

Сам Федоров сказал, что фраза была частью спора с напарником по группе Михаилом Тихоновым.

На «ЦСКА Арене» продается только безалкогольное пиво.