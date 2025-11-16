Кондратюк ожидал победы Семененко на этапе Гран-при в Москве

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что не ожидал занять первое место на этапе Гран-при России в Москве. Он думал, что победителем станет Евгений Семененко.

«Стала ли победа неожиданной? Абсолютно неожиданная. Когда я откатал, увидел, что по сумме я уже точно с серебром. В целом, я уже был очень рад, доволен. Женя очень хорошо катался. Я думал, что он выиграет, — цитирует Кондратюка ТАСС. — Когда увидел, что он в итоге стал вторым, я, честно говоря, удивился. Вот, может быть, какие-то нюансы нашли, честно, не знаю. Но, повторюсь, мне прокат его понравился, он был хороший, и я думал, что он выиграет».

Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла. Семенеко стал вторым с результатом 274,91 балла. Он лидировал после короткой программы.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.