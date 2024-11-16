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Сегодня, 17:21

Кондратюк отказался сравнивать себя с фигуристами из США и Японии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк после успешного выступления на этапе «Гран-при России» в Москве высказал мнение о своем месте в мире фигурного катания.

21-летний спортсмен набрал 106,74 балла за свое выступление с короткой программой.

— У меня пока цель — 200 баллов в произвольной программе и 300 по сумме. Это для меня гроссмейстерские суммы. 110 баллов в короткой — это из области фантастики. Кто набирал их в жизни? [Юдзуру] Ханю и [Нэтан] Чен? Компания приятная, конечно, но объективно — это лучшие из лучших. Да, надо к этому стремиться.

Где можно добавить? В работе над компонентами. И делать более сложные прыжки, не лутц и сальхов, а лутц и флип или риттбергер. 110 — пробиваемая сумма, но я ни в коем случае не сравниваю себя с Ханю. Мы в разных лигах.

Правильная ли психология — отделять себя в другую лигу? Понимаю вопрос. Но я говорю о том, что он — легенда фигурного катания, это бесспорно. Я себя к таковым не причисляю. Это другая лига в смысле значимости спортсмена. Кто я в мире фигурного катания, если не легенда — пока не знаю.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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