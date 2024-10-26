Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:35

Кондратюк — о короткой программе в Магнитогорске: «Не считаю свой прокат классным»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

— Не считаю прокат прямо классным. Он был нормальным. Очень обидно за вращение. Эта моя первая мысль, когда я его сорвал. Вторая мысль — надо докатать дорожку хорошо и энергично, а уже потом я буду чуть-чуть горевать. Сейчас посижу в раздевалке, подумаю, покорю себя — и надо идти дальше.

21-летний Кондратюк занял 3-е место по итогам соревнований, получив 90,30 балла.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Читайте также
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Стало известно об отражении ПВО Ирана большей части ударов Израиля
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе «Гран-при России»

Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости