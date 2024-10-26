Кондратюк — о короткой программе в Магнитогорске: «Не считаю свой прокат классным»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

— Не считаю прокат прямо классным. Он был нормальным. Очень обидно за вращение. Эта моя первая мысль, когда я его сорвал. Вторая мысль — надо докатать дорожку хорошо и энергично, а уже потом я буду чуть-чуть горевать. Сейчас посижу в раздевалке, подумаю, покорю себя — и надо идти дальше.

21-летний Кондратюк занял 3-е место по итогам соревнований, получив 90,30 балла.