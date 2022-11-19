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Сегодня, 15:53

Комментаторы Первого канала в прямом эфире сказали, что «Трусова — всё»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В прямой эфир Первого канала во время показа короткой программы женщин на этапе «Гран-при России» в Самаре попали слова комментаторов Александра Гришина и олимпийского чемпиона Максима Транькова об Александре Трусовой.

Гришин упомянул «политику партии», однако не было слышно, в чем она заключается. Траньков ответил: «Трусова для Первого канала всё».

Отметим, что Трусова вышла в микст-зону без нашивки Первого канала — шеврон был отодран. После короткой программы 18-летняя фигуристка занимает третье место.

Александра Трусова. Фото Дмитрий Кузнецов, "СЭ"
Дмитрий Кузнецов, Фото «СЭ»
Александра Трусова
Максим Траньков
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