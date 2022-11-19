Комментаторы Первого канала в прямом эфире сказали, что «Трусова — всё»

В прямой эфир Первого канала во время показа короткой программы женщин на этапе «Гран-при России» в Самаре попали слова комментаторов Александра Гришина и олимпийского чемпиона Максима Транькова об Александре Трусовой.

Гришин упомянул «политику партии», однако не было слышно, в чем она заключается. Траньков ответил: «Трусова для Первого канала всё».

Отметим, что Трусова вышла в микст-зону без нашивки Первого канала — шеврон был отодран. После короткой программы 18-летняя фигуристка занимает третье место.