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Сегодня, 20:16

Коляда опередил Алиева и Самарина в короткой программе этапа «Гран-при России» в Москве

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Фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве. На втором месте — Дмитрий Алиев, на третьем — Александр Самарин.

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 23 октября.

«Гран-при России»

Первый этап

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда — 95,27

2. Дмитрий Алиев — 90,83

3. Александр Самарин — 90,45

4. Глеб Лутфуллин — 86,28

5. Иван Попов — 79,56

6. Даниил Самсонов — 79,38

7. Иван Соболев — 54,58

8. Кирилл Кельманов — 54,57

9. Степан Тартыгин — 53,51

10. Евгений Зенкин — 51,09

Александр Самарин
Дмитрий Алиев
Михаил Коляда
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