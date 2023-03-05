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Сегодня, 17:15

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины последними выйдут на лед — они представят свои произвольные программы. Начало — 18:15.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. После короткой программы лидирует Марк Кондратюк.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Дмитрий Алиев

3. Алексей Ерохов

4. Александр Самарин

5. Артур Даниелян

6. Андрей Мозалев

Вторая разминка

7. Иван Попов

8. Артем Ковалев

9. Евгений Семененко

10. Макар Игнатов

11. Петр Гуменник

12. Марк Кондратюк

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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