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Сегодня, 10:16

Климов надеется, что ФФККР удалось мотивировать российских фигуристов в этом сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в командном турнире Федор Климов надеется, что Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) благодаря проведению этапов «Гран-при России» удалось мотивировать представителей национальной команды.

В субботу, 29 октября, подопечные Климова Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, представят свою короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Подготовка к этапу была сложная, были травмы, которые ребятам мешали. Посмотрим, как все удалось, не буду сейчас загадывать. Конечно, ребята очень хотят соревноваться на международных стартах, в том числе на «Гран-при», для любого спортсмена это цель, когда этого нет, становится тяжелее. Надеюсь, благодаря таким соревнованиям федерации удалось их мотивировать», — приводит слова Климова ТАСС.

В марте Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине

Источник: https://tass.ru/sport/16192219
Фигурное катание
Федор Климов
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