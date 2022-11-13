Гербольдт: «Возможно, мы увидим от Туктамышевой четверные прыжки на соревнованиях»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Хочется поздравить Лизу: несмотря на возраст и несмотря на то, что много лет назад ее списали со счетов, она нашла в себе силы. Нужно отметить тренерский штаб, который ее поддержал и не бросил. И она после ряда неудач не сменила тренера, осталась верной своим учителям. Хотелось бы, чтобы на это обратило внимание и молодое поколение: можно дожить до гораздо более серьезного спортивного возраста, если уметь ждать, трудиться и добиваться своих целей», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Также спортсменка считает, что Туктамышева может исполнить на соревнованиях четверные прыжки.

«И в прошлом году, и в этом Лиза показывает стабильное катание, что не может не радовать. Я видела, что на тренировках она исполняет и четверные прыжки — возможно, мы увидим их и на соревнованиях», — сказала Гербольдт.

25-летняя Туктамышева 13 ноября стала победительницей четвертого этапа «Гран-при России». Она опередила Софью Муравьеву и Софью Акатьеву.