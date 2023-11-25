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Сегодня, 16:27

Валиева — о прокате в Москве: «Я лучше понимала, что желаю — выбеливала каждое движение»

Валиева прокомментировала свою победу в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при»
Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева прокомментировала свою победу в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Сегодня было все намного лучше. Я лучше понимала, что я желаю. Выбеливала каждое движение. Старалась шаг за шагом сделать программу лучше. Очень хочется в этом виде спорта пробежать марафон, а не спринт. Лучше шаг за шагом. В Казани было весело. Была не та форма, чтобы всегда кататься хорошо. На тренировках это видно. Но к концу недели мы все плохое оставили там, а хорошее наработали. Буду стараться показать максимум в произвольной программе», — сказала Валиева.

Фигуристка набрал за прокат 81,27 балла и заняла промежуточное первое место. Ранее в Казани Валиева заняла четвертое место из-за ошибки в прыжковом наборе.

Фигурное катание
Камила Валиева
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