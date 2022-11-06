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Сегодня, 17:00

Валиева — о воспоминаниях: «Уже много времени прошло. Они всегда сидят во мне, но я успокоилась. Надо жить дальше»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала исполнение произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Не на 100% откатала. Упала. На 100% было бы с тулупом. Но по энергетике я так выложилась в конце, что теплые только воспоминания остаются от сегодняшнего проката. То же самое и короткая программа. Если сравнивать ощущения с контрольными прокатами, этапом в Москве и здесь — все всегда разное. Не могу сказать, что каждый раз чувствую одну и ту же эмоцию. Все равно какие-то движения даже добавляю, прокат меняется.

Становится легче? Вам виднее. Мне и в первый раз было не так тяжело. Просто нахлынули тогда воспоминания, которые всегда сидят во мне. А сейчас я с ними успокоилась. Много времени прошло и надо стараться жить дальше. То, что было первый раз — тоже неплохо, я ведь прожила каждое свое движение. И сейчас также стараюсь прожить. Просто уже будет поспокойнее», — сказала Валиева.

Отметим, что фигуристка заняла по итогам соревнований первое место.

Камила Валиева
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