Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:24

Валиева — о выступлении в Казани: «Родной дом здесь, родной каток... как может быть не волнительно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Сколько не каталась в Казани? Пока не знаю, восемь или девять лет. Вроде не так сильно изменилось тут все

Родной дом здесь, родной каток, атмосфера... как может быть не волнительно, если люди все тут меня ждут...

На самом деле потихоньку восстанавливаюсь, на удочке уже прыгаю четверные. Уже намного лучше все. Я чувствую элементы, но самой входить в них это другое. Тулуп потихоньку возвращаю сама, сальхов в рабочем состоянии. Но опять же по ощущениям на удочке все нормально. Тот же аксель тоже.

Большую часть жизни я прожила в Москве. В Казани этап жизни был еще в детстве. Знаете, воспоминания уходят, но мне нравится приезжать в Казань. Она все лучше и лучше

Я часто бываю вообще в Казани, на шоу на новый год приезжала», — сказала Валиева.

Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на третьем этапе «Гран-при России». За прокат Валиева получила 83,30 балла.

Камила Валиева
2
Читайте также
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Пожар в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Главное
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева — о третьем этапе «Гран-при России»: «Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости