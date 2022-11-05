Валиева — о выступлении в Казани: «Родной дом здесь, родной каток... как может быть не волнительно»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Сколько не каталась в Казани? Пока не знаю, восемь или девять лет. Вроде не так сильно изменилось тут все

Родной дом здесь, родной каток, атмосфера... как может быть не волнительно, если люди все тут меня ждут...

На самом деле потихоньку восстанавливаюсь, на удочке уже прыгаю четверные. Уже намного лучше все. Я чувствую элементы, но самой входить в них это другое. Тулуп потихоньку возвращаю сама, сальхов в рабочем состоянии. Но опять же по ощущениям на удочке все нормально. Тот же аксель тоже.

Большую часть жизни я прожила в Москве. В Казани этап жизни был еще в детстве. Знаете, воспоминания уходят, но мне нравится приезжать в Казань. Она все лучше и лучше

Я часто бываю вообще в Казани, на шоу на новый год приезжала», — сказала Валиева.

Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на третьем этапе «Гран-при России». За прокат Валиева получила 83,30 балла.