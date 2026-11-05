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Камалдинова и Маришин прервали прокат на юниорском Гран-при России после падения партнерши

Сергей Филин

Фигуристы Альбина Камалдинова и Степан Маришин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не смогли завершить прокат на этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления с произвольной программой Маришин уронил партнершу. После падения Камалдиновой пара приняла решение прекратить участие в соревновании.

Пятый этап юниорской серии Гран-при России проходит в Екатеринбурге с 4 по 6 ноября. В соревнованиях спортивных пар победителями стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов, которые по суммам двух прокатов набрали 196,75 балла.

Источник: ТАСС
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