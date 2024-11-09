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Сегодня, 13:52

Кагановская и Некрасов подвели итоги ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмены набрали 79,81 балла и занимают второе место, уступая лишь паре Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Кагановская: «В целом мы довольны, набрали форму, сделали все что было задумано, было довольно чисто, мы и тренеры довольны. После того, как мы полностью выздоровели, мы начали катать прокаты, было тяжело. На самом деле была в новинку такая подготовка, мы очень часто ездили с катка на каток, сколько мы в паре катаемся, месяц у Алексея Горшкова, неделю-две недели у Анжелики Крыловой, а тут было туда-сюда. Было такое, что в один день, и у Алексея Горшкова потренировались, а потом у Анжелики Крыловой, наши тренеры решили попробовать вот так. Мы сумели привести себя в хорошую форму к стартам, рады, что видны улучшения».

Некрасов: «Проехали достаточно хорошо, не считая, что после Питера я болел сильно, тяжело было восстанавливаться. После восстановления физику нагоняли жуть просто как сильно».

В воскресенье, 10 ноября пары выступят с произвольными танцами. Начало соревнований — в 10.00 (мск).

Василиса Кагановская /Максим Некрасов
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