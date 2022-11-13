Кагановская и Ангелопол выиграли этап «Гран-при России» в Москве в танцах на льду
Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли этап «Гран-при в Москве» в танцах на льду.
Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (120,58 балла) и набрали больше всех баллов по сумме двух выступлений (198,59).
Второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (194,30 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (191,04).
«Гран-при России»
4-й этап
Москва
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 120,58
2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 116,57
3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 113,78
4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 101,18
5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 97,90
6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 93,10
7. Софья Карташова — Илья Карпов — 85,30
Итоговое положение
1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 198,59
2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 194,30
3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 191,04
4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 172,48
5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 156,03
6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,72
7. Софья Карташова — Илья Карпов — 134,48