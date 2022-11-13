Кагановская и Ангелопол выиграли этап «Гран-при России» в Москве в танцах на льду

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли этап «Гран-при в Москве» в танцах на льду.

Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (120,58 балла) и набрали больше всех баллов по сумме двух выступлений (198,59).

Второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (194,30 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (191,04).

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 120,58

2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 116,57

3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 113,78

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 101,18

5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 97,90

6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 93,10

7. Софья Карташова — Илья Карпов — 85,30

Итоговое положение

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 198,59

2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 194,30

3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 191,04

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 172,48

5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 156,03

6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,72

7. Софья Карташова — Илья Карпов — 134,48