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Сегодня, 14:30

Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в танцах на льду

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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали первыми в произвольном танце и выиграли финал Гран-при России.

Гран-при России. Финал

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 122,70

2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 120,86

3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 116,86

4. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 106,70

5. Александра Прокопец / Александр Васькович — 106,23

6. Полина Усова / Михаил Антонов — 101,79

7. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 96,72

8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 93,76

9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 83,62

Итог

1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 203,65

2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 202,26

3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 197,45

4. Александра Прокопец / Александр Васькович — 177,20

5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 177,18

6. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 165,12

7. Полина Усова / Михаил Антонов — 163,32

8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 150,82

9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 137,44

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

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