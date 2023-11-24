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Сегодня, 16:05

Исполнившая четверной лутц фигуристка Принева рассказала о желании усложнить свою программу

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Алена Принева прокомментировала свою победу на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

Спортсменка заняла первое место, набрав 216,72 балла за два проката. В произвольной программе Алена исполнила четверной лутц.

«Я хотела сделать свой максимум. Считаю, что все получилось. Сальхов только надо отработать. Как готовилась к старту? Я катала программы, были прокаты в платье, прыгала, чтобы довести прыжки до автоматизма. Рада, что отобралась на Кубок Первого канала. Не знаю — как там все будет.

Баллы, конечно, играют роль. Но для самой себя главная задача — это чисто катать и делать свой максимум. Планирую ли усложняться? Не было такой мысли. Почему не радостная после победы? Не знаю. Пока не осознала», — сказала Принева.

Второе место заняла Агата Петрова (205,32), третье — Мария Гордеева (199,90).

Фигурное катание
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