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12 ноября, 17:51

Авербух назвал блестящей форму фигуристки Туктамышевой

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристка Елизавета Туткамышева находится в блестящей форме.

«Здорово, что Лиза в такой блестящей форме, она большая умница, что лидирует. Надеюсь, завтра в произвольной программе выступление будет очень хорошим, я ставил ей произвольную программу.

Акатьева замечательная, но на международных турнирах она не может выступать во взрослых соревнованиях", — сказал Авербух ТАСС.

Туктамышева лидирует по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве, набрав 84,05 балла. Второй идет Софья Акатьева (83,39 балла), третьей — Софья Муравьева (82,24).

Источник: https://tass.ru/sport/16307923
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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