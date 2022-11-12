Авербух назвал блестящей форму фигуристки Туктамышевой

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристка Елизавета Туткамышева находится в блестящей форме.

«Здорово, что Лиза в такой блестящей форме, она большая умница, что лидирует. Надеюсь, завтра в произвольной программе выступление будет очень хорошим, я ставил ей произвольную программу.

Акатьева замечательная, но на международных турнирах она не может выступать во взрослых соревнованиях", — сказал Авербух ТАСС.

Туктамышева лидирует по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве, набрав 84,05 балла. Второй идет Софья Акатьева (83,39 балла), третьей — Софья Муравьева (82,24).