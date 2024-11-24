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Сегодня, 20:16

Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями пятого этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге в танцах на льду.

По сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 207,81 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,74 балла). Третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (201,50).

Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 208,81

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,74

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 201,50

4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 197,71

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 191,78

6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 189,55

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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