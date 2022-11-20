Худайбердиева и Базин остались недовольны своим выступлением на «Гран-при России» в Самаре

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева/Егор Базин прокомментировали выступление на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Пара выиграла этап с результатом 210,42 балла.

Базин: Ощущения отвратительные.

— Можно ли объяснить эти ошибки?

Худайбердиева: Нет, нельзя. Это бред какой-то. Теперь отдохнуть или работать? Без комментариев. Следующий старт — в Тольятти.

По сумме двух программ пара набрала 210,42 балла.

Вторую строчку заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (191,60 балла), на третьей строчке — Полина Усова и Михаил Антонов (171,57).