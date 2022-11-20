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Сегодня, 13:20

Худайбердиева и Базин — о своем выступлении: «Это бред какой-то. Невозможно объяснить»

Худайбердиева и Базин остались недовольны своим выступлением на «Гран-при России» в Самаре
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева/Егор Базин прокомментировали выступление на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Пара выиграла этап с результатом 210,42 балла.

Базин: Ощущения отвратительные.

— Можно ли объяснить эти ошибки?

Худайбердиева: Нет, нельзя. Это бред какой-то. Теперь отдохнуть или работать? Без комментариев. Следующий старт — в Тольятти.

По сумме двух программ пара набрала 210,42 балла.

Вторую строчку заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (191,60 балла), на третьей строчке — Полина Усова и Михаил Антонов (171,57).

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