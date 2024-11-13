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Сегодня, 10:40

Хабибуллина и Княжук вернулись к тренировкам после травмы партнерши

Камила Абдурахманова
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в спортивных парах, возобновили тренировки после травмы партнерши.

Во время тренировки на этапе «Гран-при России» в Казани фигурист Княжук случайно порезал колено Хабибуллиной лезвием конька. Пара надеется принять участие в этапе Гран-при в Санкт-Петербурге, который пройдет 23 и 24 ноября. Об этом сообщила тренер дуэта Нина Мозер.

«Самочувствие нормальное, в понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям», — сказала Хабибуллина ТАСС.

Хабибуллиной 19 лет, Княжуку — 24. Фигуристы начали начали встали в пару в сезоне-2019/20. Они участвовали и побеждали в различных «Гран-при России». На чемпионате России в 2024 году заняли четвертое место.

Источник: ТАСС
Илья КНЯЖУК
Нина Мозер
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