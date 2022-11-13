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Сегодня, 19:46

Гуменник выиграл этап «Гран-при России» в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский фигурист Петр Гуменник выиграл четвертый этап «Гран-при России», который в Москве. По итогам соревнований он набрал 280, 65 балла.

Вторым стал Евгений Семененко, набравший 272,68 балла. Третье место занял Михаил Коляда (270,51).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 18 по 21 ноября в Самаре.

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник — 280,65 балла

2. Евгений Семененко — 272,68

3. Михаил Коляда — 270,51

4. Илья Яблоков — 248,31

5. Макар Игнатов — 225,15

6. Петр Дубовицкий — 187,32

7. Егор Рухин — 182,63

8. Александр Поветкин — 163,61

9. Михаил Терновский — 153,38

Произвольная программа

1. Петр Гуменник — 185,80 балла

2. Евгений Семененко — 183,93

3. Михаил Коляда — 167,83

4. Илья Яблоков — 162,73

5. Макар Игнатов — 139,20

6. Петр Дубовицкий — 121,85

7. Егор Рухин — 112,45

8. Александр Поветкин — 105,62

9. Михаил Терновский — 94,77

Евгений Семененко
Михаил Коляда
Петр Гуменник
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