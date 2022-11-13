Гуменник выиграл этап «Гран-при России» в Москве
Российский фигурист Петр Гуменник выиграл четвертый этап «Гран-при России», который в Москве. По итогам соревнований он набрал 280, 65 балла.
Вторым стал Евгений Семененко, набравший 272,68 балла. Третье место занял Михаил Коляда (270,51).
Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 18 по 21 ноября в Самаре.
«Гран-при России»
4-й этап
Москва
Мужчины
Итоговое положение
1. Петр Гуменник — 280,65 балла
2. Евгений Семененко — 272,68
3. Михаил Коляда — 270,51
4. Илья Яблоков — 248,31
5. Макар Игнатов — 225,15
6. Петр Дубовицкий — 187,32
7. Егор Рухин — 182,63
8. Александр Поветкин — 163,61
9. Михаил Терновский — 153,38
Произвольная программа
1. Петр Гуменник — 185,80 балла
2. Евгений Семененко — 183,93
3. Михаил Коляда — 167,83
4. Илья Яблоков — 162,73
5. Макар Игнатов — 139,20
6. Петр Дубовицкий — 121,85
7. Егор Рухин — 112,45
8. Александр Поветкин — 105,62
9. Михаил Терновский — 94,77