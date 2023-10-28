Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске впервые выступил под кавер песни группы Rammstein Sonne в исполнении российской группы Radio Tapok.

За короткую программу фигурист набрал 70,41 балла.

Ранее на контрольных прокатах сборной России фигурист Петр Гуменник был вынужден показал прошлогоднюю короткую программу, так как не смог выступить с новой под песню Rammstein Sonne «по не зависящим от него причинам».

21 сентября «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein, если программа будет переработана.

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