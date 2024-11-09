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Сегодня, 16:38

Гуменник назвал поддержку красноярской арены одной из лучших на своей памяти

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление с короткой программой на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

После короткой программы он находится на втором месте. Спортсмен получил 99,44 балла от жюри.

«Я доволен, особенно — что получился флип третий раз подряд. Стараюсь уже думать о произвольной программе. Я старался не менять ничего, возможно, просто сама программа села по мне, и я больше начал ее чувствовать. Но в ней есть еще много пространства для работы.

Чувствовалась поддержка публики, было очень шумно. Бывают стадионы больше, но по поддержке этот был одним из лучших. Был травмирован в июле, после этого катался в лайтовом режиме, но мне это помогло более свежим подойти к сезону. Сейчас я наверстал упущенное и пришел в форму», — сказал фигурист.

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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