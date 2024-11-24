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Сегодня, 14:57

Горбачева победила на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Спортсменка набрала по сумме двух прокатов 234,58 балла. В произвольной программе Горбачева чисто выполнила четверной сальхов.

Второе место заняла Вероника Яметова (213,39). Тройку призеров замкнула Софья Важнова (208,49). Лидирующая после короткой программы Cофья Акатьева стала пятой (203,67).

Гран-при России, Санкт-Петербург

Женщины

Итоговое положение, топ-6

1. Алина Горбачева — 234,58

2. Вероника Яметова — 213,39

3. Софья Важнова — 208,49

4. Софья Муравьева — 205,85

5. Cофья Акатьева — 203,67

6. Екатерина Анисимова — 181,82

Алина Горбачева
Вероника Яметова
Софья Важнова
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