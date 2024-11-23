Кагановская и Некрасов стали лучшими в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России»
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.
Спортсмены набрали за свой прокат 82,28 балла.
Вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые получили 81,83 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,83).
Гран-при России, Санкт-Петербург
Ритм-танец, топ-6
1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 82,28
2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 81,83
3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 80,83
4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 79,39
5. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 77,16
6. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 76,64
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