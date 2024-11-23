Акатьева стала первой в короткой программе на «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Представительница «Хрустального» Софья Акатьева заняла первое место в короткой программе на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Спортсменка получила за свое выступление 75,54 балла.

Второй стала Алина Горбачева с результатом 71,32 балла. Тройку лидеров замкнула Вероника Яметова (71,16).

Фигуристки выступят с произвольными программами в воскресенье, 24 ноября. Начало прокатов — в 13.00 по московскому времени.

Гран-при России, Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа, топ-6

1. Cофья Акатьева — 75,54

2. Алина Горбачева — 71,32

3. Вероника Яметова — 71,16

4. Софья Муравьева — 68,78

5. Софья Важнова — 67,93

6. Екатерина Анисимова — 64,26