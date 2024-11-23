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Сегодня, 16:43

Дикиджи лидирует после короткой программы на пятом этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Судьи оценили прокат 20-летнего спортсмена в 102,22 балла.

Вторым стал Глеб Лутфуллин, который набрал 93,41 балла. На третьем месте расположился Дмитрий Алиев (92,91).

Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 24 ноября.

Гран-при России, Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа, топ-6

1. Владислав Дикиджи — 102,22

2. Глеб Лутфуллин — 93,41

3. Дмитрий Алиев — 92,91

4. Андрей Мозалев — 90,34

5. Семен Соловьев — 88,76

6. Михаил Терновский — 87,17

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Дмитрий Алиев
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