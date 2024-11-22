«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: расписание соревнований этапа и где смотреть

V этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября. В программе — короткая и произвольная программы у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.

«СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание V этапа Гран-при

23 ноября, суббота

13.30. Женщины, короткая программа

15.15. Мужчины, короткая программа

17.00. Пары, короткая программа

17.50. Танцы на льду, ритм-танец

24 ноября, воскресенье

13.00. Женщины, произвольная программа

15.00. Мужчины, произвольная программа

17.00. Пары, произвольная программа

18.00. Танцы на льду, произвольный танец

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.